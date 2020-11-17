В Москве простились с Арменом Джигарханяном

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер 14 ноября в возрасте 85 лет, завершилось в Московском драматическом театре, сообщает ТАСС.

Церемония проходила более двух часов, проститься с актером пришли более сотни человек. В частности, церемонию посетили народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин, народный артист РФ Александр Розенбаум.

Александр Розенбаум посетовал, что таких артистов, как Армен Борисович, остается все меньше. "Конечно, его будет не хватать, как многих людей этого актерского поколения. Много есть красивых, талантливых, известных, но таких, какими были эти актеры и, в частности, Армен Борисович, не будет. Времена меняются, и вместе с ними меняемся мы. Как говорили древние: все мельчает", - сказал он.

На церемонии зачитали и телеграммы со словами соболезнования. Владимир Машков - художественный руководитель Театра Олега Табакова - напомнил, что Джигарханян в свое время был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимающийся актер в России. "Но Джигарханян был еще и самым любимым артистом для миллионов людей. Армен Борисович был по-настоящему народный артист. Созданные им образы в кино незабываемы и останутся навсегда в истории отечественного кинематографа", - говорится в направленной им телеграмме. Владимир Машков отметил, что артист сыграл множество ролей и на театральной сцене, подтверждающих масштаб его актерского дарования.

Официальный представитель Армена Джигарханяна и его друг Артур Согомонян сообщил ТАСС ранее, что похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.-0-