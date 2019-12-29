В Москве простились с Галиной Волчек

29 декабря, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Сотни человек простились сегодня с художественным руководителем московского театра "Современник", народной артисткой СССР Галиной Волчек.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек "Галина Борисовна прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла настоящих профессиональных высот, вписала незабываемую страницу в историю советского и российского театра и кино", - говорится в соболезновании.

Во время прощания в холле "Современника" выставили портрет актрисы в зрительском зале театра. По замыслу фотографа Юрия Роста, этот снимок называется "Галина Борисовна и полный зал". На фото запечатлены те, кто навсегда останется в "Современнике": артисты Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие. "Теперь Галя заняла место среди них", - сказал фотограф на прощании. Во время церемонии на экране сменяли друг друга фотографии актрисы, играл живой оркестр. На сцене лежали сотни букетов и десятки венков от друзей и близких, от коллег и поклонников.

На прощание в "Современник" пришли министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие. В церемонии также приняли участие артисты Лия Ахеджакова, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Александра Захарова, Александр Олешко, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Пришли проститься с Галиной Волчек и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, директор театра РАМТ Софья Апфельбаум, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер Александр Адабашьян.

После прощания люди не торопились уходить из зала, хотя в какой-то момент в нем не осталось свободных сидячих мест. С речами выступили друзья и коллеги артистки.

Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Марка Захарова. Поблизости также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.-0-