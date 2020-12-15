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15 декабря 2020, 13:42

В Москве простились с Валентином Гафтом

Фото ТАСС
Фото ТАСС

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская панихида по народному артисту РСФСР Валентину Гафту, который умер 12 декабря в возрасте 85 лет, прошла в Москве, в театре "Современник". Артиста проводили в последний путь аплодисментами, сообщает ТАСС.

Прощание продлилось два с половиной часа, его посетили больше сотни человек. Проститься с артистом пришли друзья и коллеги, почитатели его творчества. Гражданская панихида состоялась в открытом в формате с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Церемонию прощания посетили руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, народные артисты РФ Эммануил Виторган, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, народные артистки РФ Елена Яковлева, Лия Ахеджакова, заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и многие другие.

"Думаю, что все те, кто пришел сегодня сюда и отдает дань памяти Валентину Иосифовичу по всей стране, конечно, прощаются с большим мастером, который прошел очень интересный, насыщенный творческий путь. И потребовалось большое усилие для того, чтобы, будучи на старте очень красивым, сильным человеком, которому, казалось бы, сама его внешность, данные определяют совершенно четкое амплуа, выйти из этого образа и стать не только универсальным, разнообразным артистом, но и артистом, для которого амплуа стала сама его личность", - сказал Александр Кибовский.

В свою очередь Сергей Гармаш отметил, что Валентин Гафт был невероятно парадоксален. "Он мог начать обсуждение какой-то пьесы с похвалы и мог закончить тем, что ее брать ни в коем случае нельзя. И из вот этого парадокса он был весь", - добавил он.

По мнению Игоря Золотовицкого, смерть Валентина Иосифовича обедняет интонацию - и театральную, и актерскую, и человеческую. "Хочется говорить о Валентине Иосифовиче как о невероятной планете. Я горжусь тем, что он окончил Школу-студию МХАТ. Они были однокурсниками с Олегом Павловичем Табаковым, им было разрешено и предписано говорить такое, что наше поколение не может. Мы мельче. И это не обидно, это гордость за них, что они были", - сказал он.

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.-0-

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