В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов

12 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Кинологи проверяют более 25 объектов российской столицы, в том числе станции Московского метрополитена, из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"В частности, проверяют парк "ЗИЛАРТ", стадион "ЦСКА Арена" и "Парк Легенд", парк "Зарядье", стадион "Сапсан Арена" и ВДНХ", - сказал собеседник агентства. Также поступило сообщение о минировании станции метро "Выставочная" и входа в ТЦ "Афимолл Сити".

Собеседник агентства добавил, что проводится эвакуация посетителей сада "Эрмитаж".-0-