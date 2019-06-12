В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов

12 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Кинологи проверяют более 25 объектов российской столицы, в том числе станции Московского метрополитена, из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"В частности, проверяют парк "ЗИЛАРТ", стадион "ЦСКА Арена" и "Парк Легенд", парк "Зарядье", стадион "Сапсан Арена" и ВДНХ", - сказал собеседник агентства. Также поступило сообщение о минировании станции метро "Выставочная" и входа в ТЦ "Афимолл Сити".
Собеседник агентства добавил, что проводится эвакуация посетителей сада "Эрмитаж".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3489 BYN
|2.347 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0722 BYN
|2.071 BYN
|2.074 BYN
|RUB
|3.2022 BYN
|3.197 BYN
|3.208 BYN