В Москве проверяют сообщение о "минировании" всех станций метро

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве экстренные службы проверяют сообщение о "минировании" всех станций метро, сообщает ТАСС.

"На электронную почту Московского метрополитена поступило сообщение о минировании всех станций и других помещений метрополитена. Экстренные службы начали проверку информации. Эвакуация не проводится, метро работает в обычном режиме", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее неизвестный "заминировал" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке. Зал и воздушные судна в настоящее время проверяют кинологи. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.-0-