В Москве расширили список категорий для вакцинации от коронавируса

3 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции открывается с 4 января в Москве для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней", - написал Собянин.

Он добавил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, запись на нее организована в электронном виде. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

Прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. С 28 декабря список категорий тех, кто может записаться на вакцинацию, дополнили работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, правоохранительных органов, волонтеры, занятые в некоммерческих и религиозных организациях, и жители столицы старше 60 лет. С 30 декабря записаться на вакцинацию могут жители Москвы с хроническими заболеваниями, сотрудники строительного комплекса и студенты старше 18 лет.-0-