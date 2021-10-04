В Москве рост госпитализаций пациентов с COVID-19 превысил 20%

false

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу, рост госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 20%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Ситуация с коронавирусом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве эти показатели пока в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее только за последнюю неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом", - сказал мэр Москвы.

На сегодняшний день две трети москвичей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили обе дозы вакцины. "В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами и 73% - одним компонентом", - добавил Сергей Собянин. Мэр также отметил, что среди работников системы здравоохранения и образования Москвы двумя компонентами привилось уже более 80%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 650 649 случаев заражения, из них 4410 за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии 1 498 183 человека, умерли 29 242.-0-