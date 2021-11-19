В Москве с COVID-19 ежедневно госпитализируют 25-30 детей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число госпитализаций детей с COVID-19 в Москве достигло 25-30 в день, сообщила сегодня заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

"При дельта-штамме дети болеют гораздо серьезнее и чаще. Количество заболевших детей существенно возросло... Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей, - это уже такие значимые цифры", - сказала Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".-0-