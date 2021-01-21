В Москве смягчают ограничения в связи с COVID-19

21 января, Москва /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, предусматривающее значительное смягчение действующих в городе карантинных ограничений. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация - 1,2-1,3 тыс. человек в день против 1,5-1,8 тыс. в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек - минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек. Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

В этой ситуации, отмечает мэр, принято решение смягчить действующие ограничения.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, с 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 года, до этой же даты продлевается дистанционное обучение и в вузах, подведомственных правительству Москвы. Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 22 января увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации. Также сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

До существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.-0-