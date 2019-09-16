В Москве у станции метро "Тимирязевская" произошла стрельба

16 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе по адресу: Дмитровское шоссе, дом 13а. Полицейские, прибыв на место, установили, что у входа в вестибюль станции метро "Тимирязевская" неизвестный из хулиганских побуждений, используя неустановленное оружие, причинил ранения двум гражданам и затем скрылся", - сказали в главке.

Один из пострадавших доставлен в больницу с проникающей открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и проникающим ранением глазного яблока, а другой - с непроникающими огнестрельными ранениями передней брюшной стенки, правого предплечья и мочки правого уха.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "д", "з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).-0-