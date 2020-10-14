В Москве ученики 6-11-х классов перейдут на дистанционное обучение

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти российской столицы переведут на дистанционное обучение школьников 6-11-го классов с 19 октября. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, сообщает ТАСС.

"По этой же причине - для сокращения количества контактов - учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут", - написал мэр.

Также Сергей Собянин отметил, что приоритет в доступе к вакцинам от коронавируса в Москве будет предоставлен учителям старшего возраста и имеющим хронические заболевания. "Когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания", - написал он.

Мэр заявил, что двухнедельные школьные каникулы в Москве привели к снижению заболеваемости среди детей с 19% до 11%. Студентов и выпускников вузов пригласят работать в школах, а учителя старшего возраста уйдут на удаленку.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в столице РФ вызывает огромную тревогу. Москва находится на первом месте в стране по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлен 339 431 случай заражения, из них 4618 - за последние сутки. Выздоровели 264 500 человек.-0-