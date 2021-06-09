В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, ночным клубам и концертным мероприятиям", - рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Начальник Главконтроля уточнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. российских рублей. За нарушения установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн российских рублей, в случае повторных нарушений возможна приостановка деятельности до 90 суток.

"Ответственное поведение и соблюдение всех установленных норм и правил позволит нам избежать роста числа заболевших, а также введения дополнительных ограничительных мероприятий. Также обращаю внимание, что в Москве развернута вакцинация для всех желающих, которая является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заключил Евгений Данчиков.-0-