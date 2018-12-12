В Москве в автобусе нашли пакет с двумя гранатами

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре российской столицы на улице Большая Тульская возле станции метро Тульская в автобусе дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами, сообщает российский телевизионный Пятый канал.
Кинологи вместе с представителями всех экстренных служб прибыли на место и уже обследовали опасную находку. В пакете обнаружены две гранаты РГД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.127 BYN
|2.125 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2009 BYN
|3.195 BYN
|3.21 BYN