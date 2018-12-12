В Москве в автобусе нашли пакет с двумя гранатами

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре российской столицы на улице Большая Тульская возле станции метро Тульская в автобусе дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Кинологи вместе с представителями всех экстренных служб прибыли на место и уже обследовали опасную находку. В пакете обнаружены две гранаты РГД.-0-