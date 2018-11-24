В Москве в будущем году протестируют новую вакцину против ВИЧ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будущем году в Москве приступят к тестированию вакцины против ВИЧ-инфекции, передает телеканал МИР 24.
Тестирование новой вакцины продлится несколько лет.
Исследования проведут в центре профилактики и борьбы со СПИДом. Как считают разработчики, эта вакцина – одна из самых перспективных в мире. В случае успеха пациентам не придется пожизненно принимать препараты, вирус уже не сможет выработать сопротивляемость к воздействию лекарств.
Новая вакцина существенно снизит стоимость лечения.-0-
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