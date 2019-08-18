В Москве в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

18 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом, в котором ехали граждане КНР, на Шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, пострадали 15 человек, их осматривают медики. По имеющимся данным, пассажиры автобуса - граждане КНР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аварию попал заказной автобус, который перевозил туристов из Китая. Автобус врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, внутри было 32 человека.

В ГИБДД ТАСС подтвердили факт случившегося. "На месте аварии с участием автобуса работает скорая помощь и инспекторы ДПС. Информация по пострадавшим уточняется", - сказали в столичном управлении Госавтоинспекции.-0-