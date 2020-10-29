В Москве в офисе "Яндекс. Такси" мужчина облился бензином, требуя встречи с гендиректором

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пришел в офис "Яндекс. Такси" в Москве, облил себя бензином и потребовал встречи с генеральным директором компании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, днем 29 октября в офис "Яндекс. Такси" ворвался разъяренный мужчина, который облил себя бензином и потребовал позвать к нему генерального директора для урегулирования проблем.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции, они задержали мужчину. "В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, он работал в "Яндекс. Такси", - сказал собеседник ТАСС. По его словам, причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, у таксиста произошел конфликт с бывшим работодателем.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента. "Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь в офисе одной из организаций в Огородном проезде", - сказал собеседник агентства, добавив, что полицейские не дали мужчине нанести себе травмы. Ему вызвана специализированная бригада медиков, проводится проверка.-0-