В Москве в результате ДТП с участием автобуса пострадали 13 человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на Боровском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.

"На момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек. Количество пострадавших может увеличиться", - рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На месте происшествия находятся несколько карет скорой помощи, решается вопрос о госпитализации пострадавших. Известно, что одного из пострадавших с места аварии эвакуировал санитарный вертолет.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, на 29-м км Боровского шоссе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб. По данным источника, часть пострадавших оказалась зажата в автобусе, но на настоящий момент все люди эвакуированы из транспортного средства.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.-0-