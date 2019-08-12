В Москве в жилом доме взорвался газ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС.
В результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного здания по ул. Нагорная разбиты стекла, обрушилась межквартирная перегородка и стена.
О пострадавших пока не сообщается. Пожарно-спасательные подразделения проверяют помещения. За медицинской помощью никто из жильцов не обращался.-0-
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