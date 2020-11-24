В Москве внедорожник вылетел на тротуар и сбил пешеходов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две машины столкнулись на северо-западе Москвы, после чего внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По улице Маршала Бирюзова, 19 столкнулись две машины, в результате внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, два человека, в том числе ребенок, госпитализированы после аварии, о тяжести их состояния информации пока нет.

В данный момент сотрудники полиции разбираются в причинах ДТП. Устанавливается, находились ли водители автомобилей в момент аварии в состоянии опьянения.-0-