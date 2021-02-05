В Москве возобновляют слушания по делу Навального о клевете на ветерана

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, но их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное. Пока около суда не наблюдается сторонников Алексея Навального.

Алексей Навальный обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Алексей Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Алексей Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Алексей Навальный не признает.

Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Алексея Навального в Россию возобновил его.-0-