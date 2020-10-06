В Москве временно заблокируют социальные карты школьников и пенсионеров

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Москвы с 9 по 28 октября заблокируют социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома", - написал Сергей Собянин в своем блоге.

Он добавил, что такое решение принято, чтобы защитить пожилых москвичей в условиях пандемии. "Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1 тыс. человек. Рост продолжается", - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также подписал указ, который обязывает работодателей еженедельно с 12 октября отчитываться о переведенных на дистанционный формат работы сотрудниках. Также работодатели должны будут сообщать властям номера мобильных телефонов, машин и транспортных карт "Тройка" сотрудников на удаленке. Если сведения не будут предоставлены или будут предоставлены не полностью, организацию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность. Также штрафы могут грозить за невыполнение требований о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в столице РФ выявлено 311 559 случаев заражения, из них 4082 - за последние сутки. Выздоровели 255 100 человек, умер 5401.-0-