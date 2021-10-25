В Москве вступили в силу новые COVID-ограничения

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве с сегодняшнего дня пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников, сообщают РИА Новости.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о резком росте заболеваемости коронавирусом в столице. По его словам, увеличилось и число людей, попадающих в стационары в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, среди них в основном пожилые москвичи. Так, почти 80% людей на ИВЛ - люди пожилого возраста. А среди умерших от коронавируса доля людей старшего поколения достигает 86%, и, как правило, они были не вакцинированы от COVID.

В связи с этим мэром были приняты решения о новых ограничительных мерах. В первую очередь ограничения касаются лиц пожилого возраста. Так, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на даче. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Данные меры не коснутся тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошел вакцинацию. Как сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, меры затронут почти 1,9 млн пожилых москвичей и около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных. Из 3 млн московских пенсионеров 135 тыс. переболели за последние полгода, а около миллиона вакцинировались - их меры не коснутся.

Москвичи старше 60 лет, соблюдающие режим изоляции, смогут воспользоваться помощью социальных работников, которые смогут закупать для них лекарства и продукты. Тем не менее жителям не запрещается самим выходить в ближайший магазин или аптеку. А для тех, кто соблюдает режим изоляции на даче, по заявкам будет организован завоз дров для отопления дома.

Также на период с 25 октября по 25 февраля работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет составлять только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Работодателям рекомендуется в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Лица, находящиеся в командировке или в отпуске, также могут быть включены в 30% работников, переводимых на дистанционный режим.

Кроме того, каждый понедельник нужно будет отчитываться о сотрудниках, работающих удаленно, в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В случае отсутствия каких-либо изменений по составу таких работников, данные можно не предоставлять.

Как сообщали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, подтверждающим вакцинацию или болезнь документом может стать QR-код - он автоматически формируется для тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом. Результаты анализов на антитела подтверждением служить не будут.-0-