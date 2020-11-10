В Москве вводят новые антиковидные ограничения сроком на два месяца

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Москве с 13 ноября вводятся новые антиковидные ограничения. Они будут действовать в течение двух месяцев - до 15 января 2021 года, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает БЕЛТА.

Ограничения касаются предприятий общественного питания, образовательной сферы, проведения массовых культурных и спортивных мероприятий. Так, студенты городских вузов и колледжей полностью перейдут на дистанционную форму обучения. Аналогичные решения правительство Москвы рекомендует принять учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендовано использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы с 13 ноября не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с московским департаментом спорта города и управлением Роспотребнадзора по Москве. Приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.

Введение новых ограничений мэр Москвы назвал крайне неприятной, но вынужденной мерой. "Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне, - отметил он. - Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6897 случаев заболевания - антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и до 7,5%. К сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации".

Введение новых ограничений сразу на два месяца Сергей Собянин связал с приближающимися новогодними праздниками. "Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", - пояснил он.-0-