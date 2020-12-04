В Москве за пять часов на прививку от COVID-19 записались 5 тыс. человек

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первые пять часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тыс. человек, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тыс. человек - учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискует своим здоровьем и жизнью", - сообщил Сергей Собянин.

С 4 декабря для жителей Москвы открыта электронная запись на прививку от коронавируса. Пока пройти вакцинацию могут только москвичи, которые ежедневно по работе контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб. Прививочная компания идет в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник.

Препарат "Спутник V" состоит из двух компонентов, поэтому сделать прививку придется дважды. Сначала пациентами вводят первый компонент вакцины, а через 21 день - второй.-0-