В Москве за сутки от коронавируса вылечились 2115 пациентов

20 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 2115 и достигло 134 549. Об этом сообщила сегодня заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2115 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 134 549", - сказала заммэра.

Она напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, перенесшие заражение коронавирусной инфекцией, не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после заражения коронавирусом, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.-0-