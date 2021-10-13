В Москве заболеваемость COVID-19 среди школьников выросла в 2,5 раза

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заболевших коронавирусом школьников в Москве за последний месяц выросло в 2,5 раза. Об этом заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

"Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий. Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста", - рассказала Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что власти Москвы отрабатывают механизмы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в школах, чтобы не переходить на дистанционное обучение. "Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы", - заявила Анастасия Ракова.

Кроме того, заммэра отметила, что в десяти московских школах уже появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. "В десяти московских школах вводим экспресс-тестирование. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе", - добавила Анастасия Ракова.-0-