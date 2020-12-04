В Москве задержана женщина, выбросившая грудного ребенка с 13-го этажа

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи задержали женщину, которая, предположительно, выкинула из окна квартиры в Новой Москве (район Москвы) двухмесячного ребенка своей подруги, сообщает ТАСС.

"Женщина задержана по подозрению в убийстве. Ее везут на допрос", - сказал источник в правоохранительных органах агентства.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выбросила ребенка с 13-го этажа. Его тело было обнаружено в пятницу днем вблизи дома.-0-