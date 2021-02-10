В Москве задержаны организаторы и участники центра "Свидетели Иеговы"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве задержаны организаторы и участники запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", сообщает ТАСС.

"Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи совместно с МВД России, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников данной организации в Москве.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории страны.-0-