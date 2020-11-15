В Москве загорелось историческое здание середины XX века

15 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Историческое здание, построенное в середине XX века, загорелось на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом. Горит строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространяется по кровле здания", - сказал собеседник агентства.

В разное время в этом 14-этажном здании проживали первый директор ЦПКиО им. Горького Бетти Глан и литературовед Евгений Пастернак, сын писателя Бориса Пастернака.-0-