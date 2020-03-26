В Москве закроют все магазины, кроме продуктовых

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российской столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, при этом аптеки останутся открытыми. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем сайте.

"С 28 марта по 5 апреля временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости", - постановил мэр Москвы.

Также в Москве будут закрыты все рестораны и кафе, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. Приостановят свою работу бары и столовые.

Ограничат посещение ВДНХ и нескольких парков, включая парк имени Горького. "Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парка "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково", - уточнил Сергей Собянин.

Кроме того, должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные, банковские и страховые услуги, ЖКХ и связи, похоронные услуги - все они по-прежнему будут доступны.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Под наблюдением находятся 138,7 тыс. человек.-0-