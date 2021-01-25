В Мозамбике около 7 тыс. человек лишились жилья из-за шторма "Элоиза"

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. человек в Мозамбике лишились жилья из-за тропического шторма "Элоиза", обрушившегося на страну в минувшие выходные и вызвавшего ливни, сильный ветер и наводнения, сообщает портал Club of Mozambique.

Национальный институт управления рисками стихийных бедствий и их уменьшения Мозамбика заявил, что из-за шторма пострадали 12 человек, 6859 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

"Семьям срочно нужны предметы первой необходимости, такие как еда, вода, одеяла и кров", - сообщила менеджер социального проекта ActionAid Mozambique Марсия Пенисела. Также она добавила, что из-за повреждения линий электропередачи доставка помощи может быть затруднена.

В Мозамбике "Элоиза" уничтожила 136 755 га посевов, разрушила девять школ и повредила еще около 17 учреждений образования и 11 больниц. Разрушены около 5 тыс. домов. Особенно сильно пострадал район Бузи, где скорость ветра достигала 150 км/ч.

Также циклон обрушился на юго-восток Зимбабве, некоторые южноафриканские провинции и Эсватини.-0-