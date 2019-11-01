В Мозамбике убиты 10 человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек убиты в Мозамбике предположительно исламистскими боевиками. Об этом сообщило агентство AFP .

Вооруженные люди атаковали грузовик с пассажирами и товарами из засады, устроенной на шоссе возле поселения Мбау в провинции Кабу-Делгаду. "Машина завязла в песке, когда по нам неожиданно начали стрелять", - цитирует агентство одного из пострадавших. По его словам, на месте были убиты десять человек.

На севере Мозамбика действуют несколько исламистских групп, ряд из которых добивается создания в этой части страны собственного государства.-0-