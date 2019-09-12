В Мозамбике во время давки на стадионе погибли 10 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли на севере Мозамбика во время давки на предвыборном митинге президента Филипе Ньюси. Об этом сообщает южноафриканская онлайн-газета The Times .

По словам свидетелей, небольшой стадион в городе Нампула, где 11 сентября проходил митинг, был переполнен. После окончания мероприятия люди массово устремились к выходу, из-за чего началась давка.

"К сожалению, 10 представителей нашей партии погибли", - говорится в заявлении правящей партии "Фрелимо". Среди погибших - шесть женщин и четверо мужчин. Уточняется, что 85 человек получили ранения.

Всеобщие выборы в Мозамбике пройдут 15 октября.-0-