27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозамбике зафиксированы пять случаев заражения холерой, сообщает информагентство Associated Press .

Первые официально подтвержденные случаи заболевания холерой зарегистрированы в городе Бейра, сильно пострадавшем от разрушительного циклона "Идай". По данным органов здравоохранения Мозамбика, все заболевшие - жители бедного городского района Мунхава.

Вероятность вспышки холеры является серьезной проблемой для сотен тысяч выживших после циклона, которые вынуждены обходиться без чистой воды и канализации. Болезнь, которая может привести к смертельному исходу в течение нескольких часов после заражения, распространяется через загрязненную пищу и воду.

По информации Reuters , власти Мозамбика организуют центры профилактики и лечения холеры в районах, пострадавших от циклона.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что гуманитарный кризис в африканских странах, спровоцированный циклоном "Идай", может привести к вспышке ряда опасных заболеваний, в том числе холеры.

Согласно последним данным, в результате наводнений, вызванных циклоном "Идай", в Мозамбике погибли 447 человек, 1,5 тыс. пострадали. Последствия стихийного бедствия затронули 531 тыс. жителей страны, повреждены и разрушены около 33,6 тыс. домов.-0-