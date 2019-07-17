В Мумбае при обрушении старого дома погибли 14 человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате обрушения старого дома в индийском Мумбае погибли 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
Трагедия произошла во вторник в четырехэтажном здании, построенном 100 лет назад, причиной могли стать сильные ливни, подтопившие 15-миллионный мегаполис. Всю минувшую ночь спасатели и местные жители вручную раскапывали руины и сумели спасти из-под обломков 9 человек, среди которых двое детей. Спасательные работы продолжаются, но ситуация осложнена тем, что обрушившийся дом расположен в узком переулке и спасательная техника не может добраться до места трагедии.-0-
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