В Мумбаи из-за сильных дождей погибли 30 человек

Скриншот из видео BBC
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 30 человек погибли в индийском городе Мумбаи из-за сильных дождей. Об этом информирует BBC.
Причиной смерти 30 человек стали оползни, обрушения зданий и поражения электрическим током, вызванные сильными муссонными дождями. Было затруднено движение транспорта. Многие районы города сообщают о наводнениях.
Департамент погоды города Мумбаи объявил красную тревогу, предупреждая людей о сильных дождях в ближайшие 24 часа.
Примерно в это время ежегодно в прибрежном городе идут муссонные дожди. Но в последние годы их интенсивность возросла: в результате наводнений часто гибнут люди, происходит затопление улиц и домов, а также возникают массовые пробки на дорогах.-0-