В Мумбаи из-за циклона эвакуированы более 10 тыс. человек

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском Мумбаи из-за приближающегося циклона "Нисарга" эвакуированы более 10 тыс. жителей прибрежных районов города и прилегающих регионов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Городские власти порекомендовали местному населению в ближайшие два дня не покидать дома и быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии. Эвакуация также проводится в соседних регионах штата Махараштра, а также Гуджарат.

"Нисарга" - второй тропический циклонный шторм, который обрушится на Индию за последнее время. Циклон "Ампхан", пришедший 20 мая со стороны Бенгальского залива, ударил по восточному побережью Индии и Бангладеш. Тогда от стихии погибли более 100 человек.-0-