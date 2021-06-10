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10 июня 2021, 07:23

В Мумбаи при обрушении дома погибли 11 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обрушении дома в индийском мегаполисе Мумбаи погибли, по предварительной информации, 11 человек, еще 18 пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Двухэтажный жилой дом рухнул на другое строение в квартале трущоб Малад. На месте обрушения идут спасательные работы, власти полагают, что под обломками могут оставаться люди.

Спасатели эвакуируют жителей из соседнего строения: трехэтажное здание в аварийном состоянии.

Причиной обрушения могло стать подтопление. На западном побережье Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошел первый в этом году муссонный ливень.-0-

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