В Мурманской области эвакуировали попавшую под лавину туристическую группу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся туристическая группа, попавшая в снежный плен после схода лавины в Мурманской области, эвакуирована в Имандру, сообщает ТАСС.

"Все люди из туристической группы эвакуированы несмотря на то, что было ухудшение погодных условий. На станции Имандра в специально подготовленном для этого помещении находятся дети из туристической группы. С ними работает медперсонал, который первым добрался со спасателями до них этим утром. Состояние участников тургруппы удовлетворительное", - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Власти Мурманской области эвакуируют еще одну группу туристов, в составе которой числятся 23 человека.

По словам главы региона, все дети и взрослые участники двух туристических групп будут отправлены в Апатиты в специальном железнодорожном составе, который прибыл на станцию Имандра. Он отметил, что находится на постоянной связи со старшим из группы спасателей, которые оказывают помощь детям. "Очень надеемся, что все мероприятия завершатся в ближайшие часы с минимальными рисками и благополучно, за исключением того трагического случая со смертью девочки, которую спасти не удалось", - подытожил глава региона.

Вечером 22 марта в районе ручья Маннепахк сошла лавина. Под завалом оказались трое подростков, двоих быстро достали, они живы. Третьего подростка, девочку, спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ст.283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-