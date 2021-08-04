В музее "Титаника" в США обрушился айсберг

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стена в виде айсберга упала на посетителей музея "Титаника" в штате Теннесси в США. Пострадали три человека, сообщает CNN.

Один пострадавший воздушным транспортом был доставлен в Медицинский центр Университета Теннесси в Ноксвилле. Еще двоих перевезли на машине скорой помощи в медицинский центр в Севьервилле.

К моменту прибытия службы спасения сотрудники музея эвакуировали посетителей и закрыли комплекс.

Музей, посвященный затонувшему лайнеру, открылся в городе Пиджен-Форжд в 2010 году. Здание построено в виде корабля.-0-