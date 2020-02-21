В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом на почве расизма

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал стрельбу в Ханау, которая произошла 19 февраля, террористическим актом, носившим явно расистский характер, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Хорст Зеехофер отметил, что за последние несколько месяцев это третий теракт в стране, совершенный из экстремистских убеждений правого толка. "Угроза, исходящая от правого экстремизма, антисемитизма и расизма, очень высока в Германии", - заявил глава МВД.

Чтобы защитить население, по всей стране в ближайшее время будет увеличено присутствие полиции. Особое внимание будет уделяться вокзалам, аэропортам, приграничным районам, а также мечетям.

Вечером 19 февраля гражданин Германии открыл стрельбу в двух кальянных в городе Ханау, убив 9 человек. Позднее, как полагает полиция, он убил свою мать и покончил с собой. Собранные улики свидетельствуют о расистских взглядах нападавшего. Между тем пока не установлено, страдал ли преступник психическими расстройствами. Также неизвестно, были ли у него сообщники.-0-