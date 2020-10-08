В МВД Кыргызстана заявили, что местонахождение Жээнбекова неизвестно

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова неизвестно, МВД страны не занимается его поиском, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Курсан Асанов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок", - заявил он.

5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент страны Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и контролирует ситуацию. Он неоднократно призывал митингующих к диалогу, однако пока никаких официальных переговоров не было. Лидеры ряда партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова, 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.-0-