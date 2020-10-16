В Мытищах около 2,4 тыс. человек эвакуированы из-за возгорания в ТЦ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 350 посетителей и сотрудников торгового центра "Красный кит" в Мытищах эвакуировали из-за возгорания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В целях безопасности из ТЦ "Красный кит" эвакуированы 2 350 человек, в том числе 180 детей. Пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно о задымлении на двух этажах в торговом центре "Красный кит". "Сработала пожарная сигнализация в ТЦ "Красный кит". Наблюдается задымление на 2-м и 3-м этажах, проводится разведка и эвакуация людей", - сказал собеседник ТАСС.

В свою очередь, источник в экстренных службах добавил, что с крыши торгового центра идет густой черный дым.-0-