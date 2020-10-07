В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, используется артиллерия

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние, используется артиллерия, свидетельствуют данные ТАСС.

Минобороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 7 октября продолжались бои вдоль всей линии фронта. "Азербайджанские войска проводили боевые действия на различных направлениях для расширения успехов, достигнутых в предыдущие дни. Отмечены взаимные артиллерийские обстрелы", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате артиллерийских ударов с азербайджанской стороны уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го горнострелкового полка армянских вооруженных сил. "Есть большое число погибших и раненых, уничтожены один танк и три артиллерийских орудия противника", - сообщили в ведомстве.

Минобороны Азербайджана также сообщило об обстрелах армянскими вооруженными силами сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха. "Армянские вооруженные силы обстреливают села в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджабединском, Физулинском и Джебраильском районах", - говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, азербайджанская армия "принимает адекватные меры".

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В свою очередь официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы в среду утром начали обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт и других населенных пунктов.

В оборонном ведомстве Армении проинформировали, что ночью удалось отразить атаку азербайджанских войск на южном направлении линии соприкосновения огня. "Ночью противник попробовал продвинуться вперед и укрепиться на южном направлении, однако армянские ВС нанесли точные ракетно-артиллерийские удары по азербайджанским подразделениям", - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Армянское военное ведомство также сообщает, что точными ударами была уничтожена крупная база противника для хранения топлива на юго-восточном направлении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-