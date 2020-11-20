В Нагорном Карабахе задачи гуманитарного характера выходят на первый план - Минобороны РФ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровопролитие в Нагорном Карабахе остановлено, на первый план выходят задачи гуманитарного характера, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

"Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанных с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера, - сказал Михаил Мизинцев. - С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования".

По словам Михаила Мизинцева, основными задачами центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие Азербайджану и Армении в восстановлении гражданской инфраструктуры и создании условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий.

Также центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями, сказал военачальник. "Костяк центра составляют подразделения Минобороны РФ с привлечением других федеральных органов исполнительной власти", - отметил он и выразил уверенность, что полученный сирийский опыт постконфликтного урегулирования поможет в кратчайшие сроки наладить мирную жизнь в этом закавказском регионе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из России.-0-