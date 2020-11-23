В Нагорный Карабах с 14 ноября вернулись 9 тыс. беженцев

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 ноября в сопровождении российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах вернулись 9 тыс. беженцев, сообщает ТАСС.
Отмечается, что количество автобусов, отправляющихся в составе организованной группы до Степанакерта, приближается к трем десяткам ежедневно. В колонну также встраиваются личные автомобили.
По данным Минобороны РФ, основу миротворческого контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из России.-0-