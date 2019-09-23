В Найроби обрушилась школа: погибли семь учеников

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь учеников погибли при обрушении двухэтажной школы на западе кенийской столицы Найроби. Десятки человек остаются под завалами, сообщает кенийская газета Daily Nation .

Несчастный случай произошел сегодня около 7.00 по местному времени, когда дети готовились к началу занятий. В кабинетах на втором этаже, которые обрушились, находились ученики начальных классов, однако сильнее всего пострадали те, кто учился в первом, шестом и восьмом классах на первом этаже. Руководство учебного заведения не располагает информацией о количестве находившихся в школе детей на момент трагедии. Около 17 учеников госпитализированы, в основном с порезами и переломами.

Спасательная операция с участием специалистов отдела пожарной охраны Найроби, скорой помощи, Красного Креста, а также работников школы и местных жителей продолжается. На месте происшествия находится главный секретарь Министерства образования Кении Белио Кипсанг.

Причины инцидента выясняются. По словам директора школы, недавно рядом с их зданием была проложена линия канализации, которая могла ослабить фундамент.-0-