В Найроби обрушилась школа: погибли семь учеников

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь учеников погибли при обрушении двухэтажной школы на западе кенийской столицы Найроби. Десятки человек остаются под завалами, сообщает кенийская газета
Несчастный случай произошел сегодня около 7.00 по местному времени, когда дети готовились к началу занятий. В кабинетах на втором этаже, которые обрушились, находились ученики начальных классов, однако сильнее всего пострадали те, кто учился в первом, шестом и восьмом классах на первом этаже. Руководство учебного заведения не располагает информацией о количестве находившихся в школе детей на момент трагедии. Около 17 учеников госпитализированы, в основном с порезами и переломами.
Спасательная операция с участием специалистов отдела пожарной охраны Найроби, скорой помощи, Красного Креста, а также работников школы и местных жителей продолжается. На месте происшествия находится главный секретарь Министерства образования Кении Белио Кипсанг.
Причины инцидента выясняются. По словам директора школы, недавно рядом с их зданием была проложена линия канализации, которая могла ослабить фундамент.-0-