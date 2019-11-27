В Намибии начались президентские и парламентские выборы

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Намибии, сообщает ТАСС.

Борьбу за высший государственный пост страны ведут 11 кандидатов, а 15 политических партий и движений оспаривают 96 депутатских мандатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента). Работает 4 241 избирательный участок. Общее число зарегистрированных избирателей достигает 1,36 млн человек.

Фаворитом на победу на президентских выборах считается нынешний глава государства Хаге Гейнгоб. На предыдущих президентских выборах в ноябре 2014 года он получил 86,7% голосов избирателей. Его основными конкурентами африканские СМИ называют врача и юриста Пандулени Итула и бывшего министра Барнарда Свартбуи. Итула выступает на выборах в качестве независимого кандидата, хотя и является членом партии СВАПО. Его кандидатуру поддерживают две ведущие оппозиционные силы - Республиканская партия Намибии и партия "Борцов за экономическую свободу Намибии". Впервые в истории страны за пост президента ведет борьбу женщина - преподаватель Эстер Муйянге.

Избирательная комиссия Намибии объявила, что результаты голосования будут объявлены в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков. Столь сжатые сроки на обработку данных объясняются использованием на избирательных участках электронных машин для голосования. Они были впервые применены в Намибии и в Африке в 2014 году и понравились избирателям. В итоге упростился как процесс голосования, который состоит из нажатия голосующим двух кнопок на специальном пульте, так и обработка поступивших данных.-0-