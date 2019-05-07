В Намибии объявили чрезвычайное положение из-за засухи

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Намибия Хаге Гейнгоб объявил на всей территории страны чрезвычайное положение из-за сильнейшей засухи, сообщает "МИР 24" .

Декларация опубликована в официальном аккаунте президента в Twitter .

"Такое решение принято после консультаций с правительством в соответствии со статьей 26 Конституции страны", – заявил президент.

По словам лидера страны, за весь сезон дождей, который уже закончился, на территории Намибии не прошло практически ни одного дождя. Природное бедствие может отразиться на многих гражданах, поэтому президент распорядился мобилизовать все ресурсы для оказания помощи населению.-0-