В NASA сообщили, что сделают все возможное для продолжения эксплуатации МКС до 2030 года

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства приложит все возможные усилия для того, чтобы Международная космическая станция (МКС) продолжила функционировать как минимум до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о дальнейшей судьбе орбитальной станции будет приниматься "международными партнерами, каждый из которых должен согласовать его со своим правительством". "Но сейчас станция работает на полную катушку.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта - Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания РОСС запланировано через пять-шесть лет. В НАСА отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года.-0-